قرارات جديدة لاتحاد الكرة منها تخص الدوري

وتمت المصادقةُ على “ما جاءَ في محضرِ اجتماع الاتحاد مع الاتحاداتِ الفرعيّة، ومناقشة قضيةِ احتضان البصرة للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة إلى نهائياتِ القارة للشباب التي ستقام في الثاني عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر المقبل، وتمّ التأكيدُ على العمل لتوفيرِ جميع مستلزمات نجاحِ التصفيات بصورةٍ تؤكدُ على القدرةِ العالية للعراقيين على تنظيمِ المباريات وإظهارها بالمظهرِ اللائق، علماً أن التصفياتَ ستشاركُ فيها منتخبات استراليا و الكويت الهند ، إضافةً إلى منتخبنا للشباب.

وتمت المصادقةُ على “آليةِ دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢، فضلاً عن وضع جدولٍ للجنةِ التراخيص لزيارةِ ملاعب الأندية التي تمّ اختيارها من قبلهم لخوضِ مباريات الموسم المُقبل للاطلاعِ على صلاحيةِ الملاعب من جميع الأمورِ المحددةِ من قبل لجنةِ التراخيص”.

وأضاف البيان “أما الأنديةُ التي أكملت ملفَ التراخيص فهي القوة الجوية والشرطة والزوراء والكهرباء ونفط البصرة ونفط ميسان والنفط”.

وتابع أنه “تمّ الاتفاقُ خلال الاجتماع على التعاونِ مع الاتحادِ الآسيوي لإقامةِ الدورات التدريبيّةِ لمدربي حراس المرمى ومدربي اللياقة البدنيّة، والعمل على التعاقدِ مع شركةٍ للتحليلِ الفني لمبارياتِ الدوري الممتاز بالطرقِ الحديثةِ وتوزيع أفلام التحليل والإحصائيات على الأنديةِ لغرض الاستفادةِ منها لتطويرِ الأداء الفني، والتحرُّك على التعاقدِ مع مدربي اللياقة البدنيّة لتوزيعهم على أنديةِ الدوري الممتاز من أجل رفعِ الجانب البدني للاعبين بما يساهمُ برفعِ المُستوى الفني للمبارياتِ ويخدم المنتخباتَ الوطنيّة مستقبلاً”.