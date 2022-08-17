مزحة مانشستر يونايتد.. أكاذيب الشراء عرض مستمر في حياة إيلون ماسك

يبدو أن الجمهور لا يزال ينخدع في تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، والذي أثار جدلًا بإعلانه في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ليل الثلاثاء، أنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن بعد ساعات قليلة، نفى إيلون ماسك، وقال عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر.. لن أشتري أي فريق رياضي”.

ويمتلك ماسك تاريخًا من الحركات الغريبة، وباعًا حافلًا من التغريدات غير الموثوق فيها والتي يثير بها الجدل على حسابه الذي يتابعه فيه 103 ملايين شخص، والتي غالبًا ما ينفيها بعد ذلك.

تحرير: سرمد القيسي

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