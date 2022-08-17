مقرب منه: حياة الصدر في خطر

قال الشيخ محمد العبودي، أحد المقرّبين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، إنّ حياة الأخير في «خطر»، فيما وجَّه دعوته للعراقيين للنزول إلى الميدان وترك موقّف «المُتفرّج».

وكتب العبودي على صفحته في ‹فيس بوك›، قائلاً: «أيها الصدريون، حياة قائدكم في خطر فتوكلوا».

وأضاف «أيها العراقيون، وطنكم العراق على المحك. فاتركوا موقف المتفرج وأنزلوا الميدان».

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تأجيل تظاهرة أنصاره المقررة يوم السبت المقبل، إلى إشعار أخر.

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