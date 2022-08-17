وزير التخطيط: مستمرون في تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس الثلاثاء، سعي العراق لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، فيما أشار الى استمرار العمل على استكمال متطلبات الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية والاردن.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته (المدى)، إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم شارك في مؤتمر الاخاء الاقتصادي الاستثماري والريادي الذي تنظمه جمعية الاخاء الاردنية العراقية في عمان، بهدف تمكين الاستثمار والاعمال في الوطن العربي، بمشاركة عدد من الوزراء الاردنيين وطيف واسع من رجال الاعمال من كلا البلدين، ومحافظ البنك المركزي العراقي”.

وأضاف البيان، أن “وزير التخطيط استعرض في كلمته التي القاها في المؤتمر، واقع النمو الاقتصادي العربي، ومجمل التحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية”.

وأكد النجم في كلمته، “وجود جملة من القيود الادارية والفنية ذات الصلة بالمواصفات والشحن وشهادات المصادقة، يضاف لها غياب سلاسل القيمة للمنتجات، وتأشيرات الدخول، واختلاف التشريعات العربية، وتحديات اخرى اسهمت في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي”.

ودعا، “الدول العربية الى توحيد سياساتها الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص الدور الاكبر لتحقيق التنمية الشاملة”.

وتحدث، عن “الميزان التجاري العراقي مع الاردن والامارات والمملكة العربية السعودية”، مشيرا الى “تأسيس كل من المجلس التنسيقي (العراقي-السعودي) و(العراقي-الاردني-المصري)”.

ومضى البيان الوزاري لى أن “التركيز خلال عمل هذين المجلسين جرى على محاور الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار المستدام”، مؤكدا “استمرار العمل على استكمال متطلبات الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية والاردن”.

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