وزير الداخلية التركي يوضح بصدد النداءات التي أذاعتها الجوامع حول بدء عملية في شمال سوريا

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء، أن النداءات التي وجهتها الجوامع في بلدة كركميش المتاخمة للحدود السورية «تجاوزت الغرض منها»، نافياً أن يكون هناك أي شيء «غير اعتيادي» على الحدود.

وكانت مكبرات الجوامع في بلدة كركميش الحدودية التابعة لولاية غازي عنتاب قد وجهت في وقت متأخر ليلة الثلاثاء، نداءات للمواطنين تدعوهم إلى التزام بمنازلهم تحضيرا لانطلاق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني PKK، في ما رجح مراقبون أن يكون إيذاناً ببدء العملية المرتقبة ضد قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال صويلو في تصريحات للصحفيين بالصدد: «لقد كانت نداءات تجاوزت الغرض منها .. لا يوجد حظر تجوال أو أي شيء آخر (غير اعتيادي)، وأحذر المسؤولين المحليين هناك أن يتحلوا ببرودة الأعصاب».

وكان جندي تركي قد قتل وأصيب 4 آخرون بجروح يوم الثلاثاء في هجوم لحزب العمال الكوردستاني PKK على مخفر حدودي مقابل بلدة زورمغار بريف كوباني الغربي، فيما قام الجيش التركي بقصف مدينة كوباني ونقاط ‹قسد› والنظام السوري في المنطقة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

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