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ألمانيا تدرس استضافة الأولمبياد بعد نجاح ميونيخ بتنظيم بطولة متعددة الرياضات

رياضة

قال مسؤول بارز الأربعاء إن ألمانيا تدرس التقدم بعرض لاستضافة الألعاب الأولمبية بعد نجاح بطولة دولية في ميونيخ تضم تسع رياضات وتقام في العديد من الملاعب التي بنيت خصيصا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1972.

وتستضيف عاصمة بافاريا بطولة أوروبا بين 11 و21 أغسطس آب وتدفقت حشود كبيرة على عدة أماكن من بينها الملعب الأولمبي وقاعة رودي سيدلماير والمركز الأولمبي لسباقات القوارب لحضور المنافسات في العديد من الرياضات بما في ذلك ألعاب القوى والدراجات والجمباز والتجديف.

وقال توماس فايكرت رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية في تصريحات تلفزيونية “أعتقد أن بوسعنا تنظيم الألعاب الأولمبية بتكلفة معقولة.. البطولة المقامة حاليا تجربة رائعة حيث تضم تسع رياضات ويمكننا البناء على هذا النجاح”.

وتم بالفعل إعلان منظمي دورات الألعاب الصيفية حتى 2032.

ومع الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الدولية لتقليل التكلفة على المدن الراغبة في تنظيم الألعاب الأمر الذي دفع العديد منها للاحجام عن تقديم عروض استضافة، تمتلك ألمانيا خبرة كبيرة تعود إلى 50 عاما مضت وهو ما قد يمنحها أفضلية حال قررت استضافة نسخة 2036.

وأخفقت ألمانيا مرارا وتكرارا في مسعاها لتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية منذ تنظيمها آخر نسخة في 1972.

وقال فايكرت “ندرس استضافة الألعاب الأولمبية في ألمانيا سواء الصيفية أو الشتوية. نفكر مليا في ذلك لكننا نستطلع أولا آراء المسؤولين. سنسعى للوصول إلى إطار زمني خلال اجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر”.

وتم إعلان المدن المستضيفة لدورة الألعاب الشتوية حتى 2026 بينما تعد مدينة سابورو اليابانية مرشحة بقوة لتنظيم نسخة 2030.

تحرير: سرمد القيسي
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