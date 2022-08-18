معالي وزير التربية الدكتور علي حميد مخلف الدليمي المحترم

حامد شهاب

تحية طيبة.. إني الكاتب والباحث الإعلامي المخضرم حامد شهاب الدليمي، هاتفي ( 07732688836) ،لدي أربعة مؤلفات في حقل الإعلام والحرب النفسية وسير نخب الصحافة العراقية ، أشدت بأكثر من مقال منذ بداية تعيينكم بكفائتكم التربوية ومنها مقالي بتاريخ 20 / 6 / 2020 بعنوان ( وزير التربية يعيد الإعتبار للكفاءات التربوية ضمن وزارته).. أتوجه بالرجاء الى معاليكم بمساعدتي بتعيين إبنتي (عذراء حامد شهاب) تولد 1988 ، متزوجة ولها طفلان ، وهي خريجة لغة عربية من معهد معلمات المنصور منذ عام 2010 ، بمعدل 85 %، ولم تحصل على فرصة تعيين منذ أكثر من عشر سنوات تتقدم بها الى تربية الكرخ الثانية ، كونها من سكنة منطقة الدورة منذ 15 عاما، وتقبل أخريات بمعدلات دنيا ،علما بأنها الآن محاضرة مجانية بمنطقة الدورة ، وشملت بالأمر الاداري لعام 2022 كونها من محاضري 2020 وتعمل بلا مقابل.

للتفضل بالاطلاع ..راجيا من معاليكم النظر بعين العطف الأبوي لغرض تثبيتها على الملاك الدائم لتربية الكرخ الثانية كمعلمة لغة عربية ، بعد إن ضاع مستقبلها منذ أكثر من عشر سنوات، مع خالص تقديري لمقامكم ..سيادة الوزير..

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