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ازمة الكهرباء في بغداد‎‎.. الأسباب ورأي المواطنين بالفيديو

ازمة الكهرباء في بغداد‎‎.. الأسباب ورأي المواطنين

لا يخفى على الجميع بأن الازمة الكهربائية باتت كابوسا على العراقيين وذلك بسبب انقطاع تيار الطاقة لساعات مستمرة، الاعطال التي تطال شبكات النقل والمحولات هي واحدة من اسباب انقطاع التيار الكهربائي، الا ان الجهد الخدمي، خاصة بما يتعلق بقسم الصيانة يعمل ليلا ونهارا لتصيلح تلك الاعطال خصوصا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

جولات وبشكل يومي لازالة التجاوزات والاحمال الاضافية على المحولات والاسلاك من قبل بعض اصحاب المنازل، حيث تعمل الجهات المختصة على قطع هذه التجاوزات مع تبليغ المتجاوزين بعدم تكرار الامر كونه يعرضهم لمساءلة قانونية.
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