الأمانة العامة تؤكد استمرار تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية النموذجية

أفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستمرار العمل في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، مؤكدة أن العمل يسير وفق الخطط المعدة له. وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية،

إن “مشروع الأبنية المدرسية النموذجية انطلق في المرحلة الأولى بـ 1000 مدرسة من مجموع 8 آلاف”، مؤكداً أن “العمل جارٍ في كل المحافظات على قدم وساق وبنظامين صباحي ومسائي”. وأكد مجيد، أن “هناك متابعات مستمرة من دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر زيارات يومية دورية منتظمة للملاكات الهندسية والفنية وكذلك متابعات من دوائر المهندس المقيم في دائرتي المباني في وزارة الإعمار والإسكان وكذلك دائرة الأشغال”. وتابع، أن “العمل في المشروع يسير وفق ما مخطط له بحسب نسب الإنجاز التي تصل بشكل يومي إلى الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعتها مع الشركتين المنفذتين”. إلى ذلك، أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، امس الأربعاء، أهمية رفع مستوى التخطيط لإيجاد منظومة تربوية متكاملة. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته (المدى)، أن “الدليمي تفقد المديرية العامة للتخطيط التربوي، وأشار الى ضرورة رفع مستوى العمل والاهتمام الاستثنائي بالتخطيط لإيجاد منظومة تربوية متكاملة”. وأضاف، أن “الزيارة تهدف إلى تناول فاعلية الأداء والوقوف على سير العمل، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة سرعة الإنجاز، فضلا عن إمكانية توظيف الكوادر البشرية بما يحقق أفضل المنجزات”، مبينا، أن “للتخطيط أهمية كبيرة في إنجاح العملية التربوية ومساعدته على رسم الصورة المستقبلية الصحيحة بتحديده الأعمال اللازمة لقيام الطاقة البشرية بها؛ فهو استثمار لتلك الطاقات لتحقيق أهداف التربية والتعليم”.

وأشار البيان إلى أن “الدليمي بحث مع القائمين في المديرية آلية تطوير وتحسين جودة العمل وانتقاء أفضل الأطر في هذا المجال”، منوها الى “بذل كل جهوده وإمكانياته لتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم في إنجاز المشاريع التربوية والستراتيجية التي تخدم أبناء البلد”. من جهتهم أعرب موظفو المديرية عن شكرهم وتقديرهم لوزير التربية لتواصله مع الميدان التربوي وتلمّس احتياجاته واتخاذ القرارات المناسبة”، مثمنين “الجهود والزيارات الميدانية والحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم”.

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