التيار الصدري: جلسة الحوار لم يكن فيها ما يخص الشعب و”أوهن من بيت العنكبوت”

قال وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، ان جلسة الحوار التي عقدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بين القوى السياسية، لم يكن فيها ما يخص الشعب العراقي، مشيرا الى أنها “أوهن من بيت العنكبوت”.

ووجه وزير الصدر انتقادات لاذعة الى الجلسة التي رعاها الكاظمي يوم الأربعاء، بهدف اخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال العراقي في منشور له على “فيسبوك”، إن “جلسة حوار تبنّاها رئيس الوزراء مشكوراً”، مستدركا القول “لكن جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع ليس فيها ما يخصّ الشعب، ولا ما يخصّ خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته”.

واضاف “نعم، إن أغلب الحضور لا يهمّه سوى بقائه على الكرسي، ولذا حاولوا تصغير الثورة، والابتعاد عن مطالبها”، مردفا بالقول “نعم، الثورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحّي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حقّ”.

وتابع العراقي “بل كان جلّ همّه تشكيل حكومة وفق مآرب البعض لكي يزيدوا من بسطتهم وتجذّر دولتهم العميقة فيتحكّموا بمصير شعبٍ رافضٍ لتواجدهم فيزوّروا الإنتخابات ويجعلوها على مقاسهم”.

وأشار وزير الصدر الى انه “من الملفت للنظر أن أحدهم توجّه الى (المملكة العربية السعودية الشقيقة) بعد إنتهاء جلسة الحوار ببضع ساعات، ولو كنّا نحن الفاعلون لقالوا: إن جلسة الحوار كانت بضغط من الخارج وإشعار من التطبيـ•ـعيين والامريكيين وما شاكل ذلك”.

وتابع “عموماً ، جلستكم السرّية هذه لا تهمّنا بشيء إلا إنني أردت القول: لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوّف الشعب من العملية الديمقراطية التي تخيطونها على مقاسكم”.

وأضاف العراقي “إن كنتم تريدون ملء (الكرسي الخالي) فيجب أن تكون جلستكم علنية وببثّ مباشر أمام الشعب ليطّلع على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد الى الآن _ مع شديد الأسف _”.

وقال “ماذا سيستفيد الشعب من جلسات مغلقة وسرية لا تراعوا فيها رغباته المشروعة في تحقيق الأمن والأمان الذي سلبتموه منه حينما بعتم ثلث العراق وفي توفير لقمة عيش رغيد قد هربتموها الى الخارج لتدخلوا الســلاح والمخــدرات ليتعاطاها الشعب فتعيشوا بسلام على ريش النعام وتحت هواء تبريد حُرِم منه شعب بأكمله”.

وأضاف العراقي “لا خير في حواركم إلا مَنْ وصلتنا عنه أخبار من داخل الاجتماع إنه كان إيجابياً مع شعبه بعض الشيء لكنه قد يكون من المغلوب على أمرهم”.

وتساءل وزير الصدر قائلا: “فإلى متى يبقى البعير على برجه العاجي وتصرفاته البرجوازية المقيتة التي تتغافل عن معاناة الشعب وتتصرف بأمواله وحقوقه بلا رادع قضائي أو دولي؟”.

وختم صالح محمد العراقي منشوره قائلا: “فيا شعب العراق لا يغرّنكم حوارهم، فهو أهون من بيت العنكبوت وإن بقاءهم لا يطول إن طالت ثورتكم”.

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