Posted on by

الداخلية تنفي استقالة الوزير عثمان الغانمي

الداخلية تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استقالة وزيرها عثمان الغانمي، فيما اكدت ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحاول خلط الاوراق.

وقالت الوزارة في بيان “يبدوا ان النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد لوزير الداخلية عثمان الغانمي، اغاض اعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لاخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي( ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية) وهذا الموضوع لا اساس له من الصحة وانه يمارس عمله بشكل اعتيادي”.

واضافت، ان “هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تحاول خلط الأوراق”.

واشار البيان الى أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close