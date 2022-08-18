الصدر لن يشارك في الاجتماع الوطني الذي دعا إليه الكاظمي

أفاد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية، الاربعاء (17 آب 2022)، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يشارك في الاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي سيعقد في الساعة الواحدة ظهر اليوم.

كما اشار مراسل رووداو إلى أن الصدر لن يوفد ممثلاُ عن التيار الصدري للمشاركة في الاجتماع.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم أمس قادة القوى السياسية الوطنية إلى “اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك، من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية”.

كما دعا في بيان مجلس الوزراء، كل الأطراف الوطنية إلى “إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.”

وأكد أن “العراق أمانة في أعناقنا جميعاً، ومصلحة بلدنا تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام متصيدي الفتن والخلافات”.

وفي السياق شدد على أن “مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ارتأت -من واقع الحرص الوطني- ألّا تكون طرفاً في أي خلاف سياسي، وأنّ تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنها، ونهيب بوسائل الإعلام والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية أن تسهم في تكريس الروح الوطنية، وعدم إفزاع الناس، بل مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة شعبنا، وفي ضمان الأمن والاستقرار”.

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء (27 تموز 2022) اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح، ورد الاطار التنسيقي على تظاهرات الصدريين بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين (1 آب 2022) ومن ثم انسحبوا من المكان.

وفي يوم الجمعة (12 آب 2022) أقام أنصار التيار الصدري صلاة جمعة في المنطقة الخضراء، ليرد عليهم أنصار الاطار التنسيقي عصر اليوم نفسه بتظاهرة امام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، ومن ثم نصبوا خيم الاعتصام.