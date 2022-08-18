المجلس الأعلى الإسلامي: السعودية تدرك أنه لا يمكن تهميش الاطار

رأى المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، أن المملكة العربية السعودية تدرك أن الاطار التنسيقي قوة سياسية شيعية “لا يمكن ركنها على جنب أو تهميش دورها سياسياً وشعبياً”.

وأوضح الدفاعي لشبكة رووداو الاعلامية يوم الخميس (18 آب 2022) ان “ما تم في اجتماع يوم أمس كان انجازاً كبيراً على المستوى الوطني، لاسيما بعد ان كان الإطار يتصدى وبذل المساعي الكبيرة لعقد هذا الملتقى الوطني”، معتقداً أن “اجتماع يوم أمس كان ايجابياً انتقلنا من خلاله الى مرحلة جديدة، لعله نعطي قليلاً من الوقت على أمل ألا يكون بين الصف الوطني أي نقصان من بقية الاخوة الشركاء، وان يكون الصف الوطني ملتحماً لنذهب لحكومة خدمة حقيقية للمرحلة القادمة”.

الدفاعي، أشار الى أن “خطواتنا القادمة هي أن نمضي بالمسار الدستوري من خلال عودة المؤسسات الدستورية والمضي بخطة قانونية دستورية لأي إصلاح مرتقب”، مردفاً أن “الاطار التنسيقي كان متصدياً لوحده في الدفاع عن الشرعية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري، ومساعيه في دعوة الشركاء جعلت المسألة بشكل آخر”.

“نحن امام إجماع وطني، الكورد كلهم حضروا الى الاجتماع، والسنة كلهم حضروا أيضاً، وبقية المكونات القوى الشيعية حضرت”، وفقاً للدفاعي، الذي نوه الى أن “الدعوة تصبح اكيدة أكثر من السابق، حيث كان يقال أن هناك اختلافاً بين الإطار والتيار، بينما الآن هناك إجماع وطني وجميع القوى السياسية ممثلة وقد حضرت على طاولة الحوار، ومن لا يحضر فهو يرفض الاجماع الوطني ويذهب بعيداً عن خياراته دون الاستناد الى دستور ونظام ديمقراطي”.

المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، لفت الى أن “الإصلاح الذي يعتمد لغة الفرض واعتماد الرأي الواحد مسألة خطيرة جداً، فنحن قوى سياسية بنينا نظام معاً وعندما تكون لدينا خطة للاصلاح نجلس على طاولة الحوار ونتفق معاً”، منوها الى أن “الاختلاف الآن بين التيار الصدري وبين الاجماع الوطني”، حسب رأيه.

كما رأى الدفاعي أن “مشروع الاغلبية الوطنية تحقق من خلال هذا الاجتماع، عبر حضور وإجماع وطني عراقي عام، ثم أن ممثلة الامم المتحدة كانت حاضرة، وهذا يعني انه اجتماع برعاية اممية ويعطيه مقبولية دولية”، مضيفا ان “الاطار نجح في جمع الشركاء في أن يخرجوا ببيان ورؤية منسجمة وموحدة برعاية دولية. لذا نحن الآن أمام خطوات قادمة على الجميع ان يلتزم بتنفيذها”.