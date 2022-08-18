المرور العراقية تحدد موعد البدء بفحص “الهزة” وأجوره

كشفت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الخميس، موعد البدء بإجراء الفحص الالكتروني للمركبات بمختلف أنواعها، ومواقع الأجهزة وأجور الفحص.

وقال مدير علاقات واعلام المرور، العميد زياد القيسي، إن “المديرية ستباشر ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل بالفحص الالكتروني للمركبات أو ما يسمى شعبياً بجهاز الهزة”.

وبين أن “المواقع المخصصة لإجراء هذا الفحص هي، الحسينية شمالي بغداد، والتاجيات غربي العاصمة، والثالث مجاور لمبنى مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب الدولي وسط بغداد”.

وأوضح القيسي، أن “أجور الفحص 30 ألف دينار، وفي حال تم اكتشاف أعطال في المركبة أثناء الفحص الإلكتروني يتم إبلاغ صاحبها بإصلاح العطل والعودة مجدداً للفحص”، مؤكداً “عند قيام صاحب المركبة بإصلاح العطل والعودة للفحص مجدداً لا تترتب عليه أي أجور”.

وأكد القيسي أن “الفحص يطابق مدى كفاءة المركبة لشروط المتانة والأمان والمعايير المعتمدة بشروط السلامة”، مشيراً إلى أنه “بحسب توجيهات المدير العام للمرور فإن الفحص سيكون كل سنة”.

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