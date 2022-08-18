الموت يفجع كريستيانو رونالدو

وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بعد شهور من ولادته

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.

وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع “إنستغرام” : “ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة”.

أردف: “نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد”.

يذكر أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأمين ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

ورونالدو الذي أصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.

وكان كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد وصل للهاتريك رقم 60 في مسيرته بعد الفوز على فريق نوريتش سيتي 3-2، حيث نشر عبر إنستغرام، صورته وعلق عليها، “سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابع: “كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، و”الهاتريك” رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث.. أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع. نحن لا نستسلم ، نحن نقاتل حتى النهاية”.

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