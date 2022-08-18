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بالوثيقة.. عالية نصيف تباشر بإجراءات استحداث قسم بلدي في ناحية الحرية 

النائبة عالية نصيف: استحداث مكاتب جديدة للمفتشين العموميين يعني زيادة صفقات حيتان الفساد

باشرت النائبة عالية نصيف بالإجراءات الخاصة باستحداث قسم بلدي في ناحية الحرية، وذلك بالنظر لرقعتها الجغرافية الكبيرة وكثافتها السكانية .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم، أنه :” بعد الانتهاء من اجراءات استحداث ناحية الحرية من خلال جهود النائبة عالية نصيف والنخبة الخيرة في الوزارات والدوائر المعنية، شرعت بالمضي في اجراءات استحداث قسم بلدي خاص بالحرية من اجل رفع المستوى الخدمي لأهلنا في هذه المنطقة “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” ان النائبة نصيف خاطبت السيد أمين بغداد بهذا الخصوص وستتابع كافة الإجراءات من أجل استحداث قسم بلدي في ناحية الحرية إن شاء الله، علماً بأننا تعمدنا نشر هذا البيان منذ بداية الاجراءات ليس للإيحاء بأن جهود النائبة نصيف هي فضلٌ أو منة على أهلنا في هذه المنطقة العزيزة لأن هذا هو واجبها، لكننا نشرناه منذ البداية لكي لايأتي (الفاشلون والفارغون) فيما بعد ليسرقوا جهود غيرهم وينسبون العمل لأنفسهم، والله وليُّ التوفيق “.

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