“تجاوز” كويتي يجبر حفارة عراقية على الانسحاب من المياه الإقليمية

افاد مصدر مطلع في الموانئ العراقية، اليوم الأربعاء، بأن حفارة عراقية تعرضت لـ”تجاوزات” من خفر السواحل الكويتية أجبرها على العودة إلى الموانئ العراقية.

وابلغ المصدر ان “الحفارة العراقية (ذي قار) كانت تنفذ اعمال ادامة داخل المجال البحري العراقي في ميناء خور عبدالله المشترك مع الكويت بحسب الترسيم الحدودي الأخير”.

وبين المصدر، ان “الحفارة تلقت نداءً عبر اللاسلكي تضمن التهديد لها من قبل خفر السواحل الكويتية بالاعتقال في حال الاستمرار بعملها”.

وأضاف، ان “الجانب العراقي الممثل بهيئة الموانئ البحرية أُجبر على سحب الحفارة من عملها على الفور، دون الدخول بأي نقاش مع الجانب الكويتي”، لافتا إلى ان “هناك بياناً قد يصدر من الخارجية العراقية او هيئة الموانئ خلال الساعات المقبلة يوضح التفاصيل أكثر عن الحادثة”.

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