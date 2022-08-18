تنفيذ أطول جسر في البلاد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أمس الأربعاء، عن تنفيذ أطول جسر في العراق، فيما أشارت الى أهمية إنجازه، لتسهيل حركة التجارة وسكان المناطق، خاصة في أوقات الفيضانات.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “المديرية، باشرت قبل شهر بتنفيذ أطول جسر في العراق بمسافة 3 كم في محافظة ديالى”.

وأضاف جاسم، أن “الجسر يمرُّ في بحيرة حمرين ويحلُّ محلّ الطريق الذي غُمر بمياه الفيضانات أثناء الأعوام السابقة وتسبب في اندثاره بشكل كامل”.

وأشار، إلى “وضع حل جذري في حال ارتفاع مناسيب البحيرة”، لافتاً الى “إعداد تصميم لتحويل الطريق الى جسر بمسافة 3 كيلومترات، بهدف تقويته وعدم تأثره عند ارتفاع اي منسوب للمياه في أوقات الذروة”.

وتابع جاسم، أن “الطريق يربط بمنفذ المنذرية مع إيران، ويعدّ من الطرق المهمة”، موضحاً، أن “هذا الطريق قد انقطع بعد موجة الفيضان في العام 2017 وما تلاه”.

وأكد، أن “تحويلة الإمام ويس هي بديل لهذا الطريق، لكنها تسهلك وقتاً اكبر باعتبار أن المسافة تكون أكثر بـ75 كيلومتراً من طريق البحيرة”.

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