(باسنيوز) تزيح الستار عن خفايا مقتل قائد PJAK في قامشلو .. هل تمت تصفيته من قبل PKK؟

دبت الخلافات بين الجناح الإيراني لحزب العمال الكوردستاني PKK والمعروف بحزب الحياة الحرة الكوردستاني PJAK وبين قيادة الحزب الأم في قنديل، عقب مقتل الرئيس السابق للجناح الإيراني (يوسف محمود رباني) المعروف باسمه الحركي (ريزان جاويد) في تفجير غامض في مدينة قامشلو بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) في السادس من أغسطس/ آب الجاري.

وكانت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYDأعلنت في بيان في العاشر من أغسطس/آب الجاري، مقتل جاويد، قائلة إنه قضى في قصف لمسيرة تركية في السادس من الشهر الجاري في حي الصناعة بقامشلو، وأنه «كان في زيارة لمناطق الإدارة الذاتية لإجراء لقاءات، وكذلك العمل على تقريب وجهات النظر بين عموم أبناء الشعب الكوردستاني في أجزائه الأربعة»، وفق ما جاء في البيان.

وأدى مقتل ريزان جاويد، إلى إماطة اللثام عن الخلافات والصراعات وعدم الرضا داخل أجنحة PKK، كما أثار توقيت ومكان مقتله الاستياء والتساؤلات لدى مواطني شرقي كوردستان (كوردستان إيران).

وكان جاويد قد وجّه انتقادات شديدة لقيادة الحزب الأم PKK في 2015 وسياساته القاضية بإسكات صوت الجناح الإيراني للحزب PJAK وعدم الاهتمام به، حيث ردّ عليه الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكوردستاني (قيادة PKK) جميل بايك، بأن الضغوطات عليهم في شمال شرق سوريا كبيرة، وللتخفيف منها مضطرون لمهادنة إيران والاتفاق معها على إسكات وإيقاف PJAK.

حميد جوهري، وهو كاتب وناقد كوردي ألف كتاباً عن تاريخ PKK وخبير في شؤون الحزب منذ تشكيله، قال بالصدد لـ (باسنيوز): «ريزان جاويد أصله من مهاباد، وينحدر من عائلة مناضلة، انضم إلى PKK بسبب حماسه الكوردي النضالي، وكان يعتقد أنه يناضل من أجل كوردستان».

وأضاف «قبل انضمامه إلى PKK، كان يوسف رباني نشطاً جداً في إيران، وعمل في طهران، وأراد أن يعمل من أجل الكورد فوجد نفسه في أحضان PJAK».

وأردف «كان PKK يحضرونه من حين لآخر للتحدث عبر شاشات التلفاز ولكن حديث موجه وتحت الرقابة، لكنهم لم يسمحوا له بالعمل في PJAK، وإنما استخدموه للعمل مع PKK، ومؤخراً أرسلته قنديل إلى قامشلو، حيث قُتل هناك! في نوع مختلف من القتل، لأنه قبل ذلك تمت تصفية آلاف الأشخاص الآخرين في PKK بهذه الطريقة، إذا يقوم PKK بزرع شرائح تحديد المواقع (GPS) ومن ثم يعطي الطائرات التركية المعلومات لقتلهم».

وتابع جوهري بالقول: «لقد انتقد ريزان جاويد PKK بشدة، لذا أرسلوه إلى غربي كوردستان. في عام 2016، عقدت (كودار) مؤتمرها. وبسبب انتقادات ريزان تم تهميشه وبقي كعضو عادي، وتم تعيين شخص آخر في منصبه يدعى (سوران رسول بور)، كان يعد اليد اليمنى لجميل بايك ويدير الحزب وفق توجيهاته»، وقال: «إلى جانب ريزان جاويد، تمت تصفية العديد من قادة PJAK من قبل PKK ومصيرهم غير معروف حتى الآن، منهم هيوا آركش، سيروان آركش، مازيار كافين الذي كان من مازندران وكان رجلاً شجاعا جداً وهو مفقود الآن، إلى جانب مئات آخرين من PJAK».

وأضاف جوهري «لم يعد PKK يثق بـ PJAK وقيادته. والآن أحضروا امرأة تدعى (أوزغور)، جمعت كل السلطة بيدها وهي الآن تدير PJAK، هي من شمال كودستان (كوردستان تركيا) وهي متطرفة ودموية، تم تعيينها لتنفيذ تصفيات داخلية .. PKK لا يثق بأي من التنظيمات التي أنشأها، خاصة في جنوب وشرق كوردستان».

وأشار جوهري إلى أن «جاويد كان في البداية سياسيا وعسكرياً، ثم نقله PKK إلى الجناح العسكري للتخلص منه بسهولة»، وقال: «سمعت من المقربين منه أن ريزان جاويد حاول ترك PKK والذهاب إلى أوروبا مع عدة أشخاص آخرين، لكنه لم ينجح، واعتقل فيما بعد والآن قُتل، ولم يسلموا جثته لأسرته، وسواء قُتل بالرصاص أو باستهداف طائرة بدون طيار، الأمر مثير للشكوك ويجب على أسرة جاويد طلب توضيح الأمر ورؤية جثته»، وتساءل «ريزان جاويد قتل في تل تمر وليس قامشلو. وإذا أصيب في تل تمر فلماذا لم ينقل إلى مستشفى قريب في الحسكة؟ لماذا نقل إلى قامشلو؟».

من جانبه قال محمود رش، القيادي السابق في PKK الذي ترك صفوف الحزب الآن، لـ (باسنيوز)، إن «PJAK جزء من PKK ويقوم PKK باستخدامه، لذا ليس مهماً لدى PKK أن يأخذ الرئيس المشترك لـ PJAK إلى سوريا ليقتل هناك».

وتابع «في غربي كوردستان، يأخذ PKK عناصره إلى شنگال والسليمانية، وهذا ما يميز PKK. وبالنسبة لجاويد، من أين لهذا الرجل الذي تم نقله إلى غربي كوردستان أن يعرف جغرافية وطبيعة المنطقة والحرب هناك؟ بالنسبة لريزان جاويد كانت سوريا مكاناً غريباً، ثم زعموا أنه قُتل هناك، فكيف ومتى ولماذا قُتل؟ مرة يقول PKK إنه كان في زيارة إلى غربي كوردستان، ومن ناحية أخرى يقول إنه تم تكليفه بمهمة، لذلك، لم يستطع PKK إقناع الناس بكيفية مقتل ريزان».

وأضاف «PKK لم يكن يثق بريزان جاويد، خاصة بعد انتقاداته، لذلك كانوا يبحثون عن طريقة للتخلص منه، لأن ريزان قال إن (سياسة PJAK هي سياسة PKK ، لكن لا يمكن حرماننا من حرية اتخاذ القرار)، لذلك، فإن PJAK، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وحزب الشعوب الديمقراطي HDP مستاؤون الآن من PKK ويقولون: (اعتقونا ودعونا نمارس السياسة بأنفسنا)».

مشيراً ، إلى أن «هناك شكوك كثيرة تدور حول سبب إرسال ريزان جاويد إلى سوريا، وعندما قال: (لنكن أحراراً ودعونا نمارس السياسة بأنفسنا)، كانت هذه بداية النهاية بالنسبة له لدى PKK»، مردفاً «وبالإضافة إلى جاويد، تم تصفية الكثير من الأشخاص الآخرين في PKK ».

وقال القيادي السابق في حزب العمال الكوردستاني: «PKK هو السبب الرئيسي لمقتل ريزان جاويد، والاحتمال الأقوى أنه تمت تصفيته من قبل حزب العمال الكوردستاني، وPKK سيفعل الأمر ذاته مع كل من يتمرد على قنديل»، وأضاف «إنه لأمر مثير للشبهة أن جثة ريزان جاويد لم تُعرض على أحد لمعرفة كيف قُتل، لذلك، من المهم أن تسأل عائلته هذا السؤال من PKK، وأن يقوم PKK بتصوير جثة جاويد عبر الفيديو وإعطائها لعائلته لمعرفة ما إذا كان قد قُتل بالرصاص أو بقنابل طائرات بدون طيار».

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز) فإن بعض قيادات PJAK تطالب PKK بالكشف عن كيفية مقتل ريزان جاويد، والكشف عن مصير هيوا آركش، كما أن عائلة جاويد تطالب بتسليمهم جثمانه لأنها دفنت في سوريا.

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