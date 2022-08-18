سرايا السلام تتبرأ من 5 أشخاص لأفعالهم “الوقحة”

أعلنت سرايا السلام البراءة من خمسة أشخاص وذلك لـ “الحفاظ على سمعة الجهاد والجهاديين”.



إعلان البراءة جاء في كتاب صادر من السؤول العام لسرايا السلام، اليوم الأربعاء (17 آب 2022)، بسبب أفعالهم “الوقحة والمسيئة”.

المسؤول العام لسرايا السلام دعا أفراد السرايا كافة إلى “مقاطعتهم وعدم التعامل معهم مطلقاً”، مطالباً “الجهات الحكومية إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

والأشخاص الخمسة هم:



1-الشيخ محمد يونس جياد الشحماني/ بغداد

2-سيد محمد علي عبد السادة/ بغداد

3-حسين علي عباس الساعدي/ بغداد

4-علي حسن حبش الدراجي (علاوي الأسود)/ بغداد

5-عبد الله عباس عبد عطية/ النجف

سبق أن أعلنت سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، في شهر حزيران الماضي، التبرؤ من شخصين بسبب “أفعالهما الوقحة والمسيئة” أيضاً.

والشخصان، كانا حسب بيان لمكتب المسؤول العام لسرايا السلام، حسن طلال منهل وأحمد كاظم عليوي القريشي، وكلاهما من محافظة واسط.

كما أعلن التيار الصدري في (31 أيار 2022) تبرؤه من 10 شخصيات لأنهم يستغلون اسم “آل الصدر والجهاد والمجاهدين في سرقة أموال الشعب”.

يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اجتمع يوم (15 حزيران 2022)، مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان العراقي.

وأكد خلال اللقاء: “قررت أن انسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين في أي صورة من الصور”، مضيفاً: “إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة لن أشترك فيها”.



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