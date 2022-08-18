فيديو لتصرف “غير لائق”.. يورط سفير العراق بلبنان

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خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يظهر سفير بغداد لدى بيروت في تصرف وُصف بـ”غير اللائق”.

فقد أظهر المقطع المصور منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخراً من أجل إجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.

استقدام السفير

ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى التحرك، حيث طلبت من سفيرها في لبنان، حيدر البراك، العودة إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أمس الأربعاء إن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير إلى بغداد، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل لـ”الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب”.

أتى ذلك بعد أن طالبت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، وزير الخارجية الثلاثاء، بتحويل السفير إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فوراً.

كما سألت حسين عن رأي الوزارة في التصرف “غير اللائق” الذي بدر من السفير، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف.

مباحثات عراقية لبنانية

يذكر أن الخارجية العراقية كانت أعلنت أن وفداً رسمياً التقى مع الجانب اللبناني في بيروت بشأن الاتفاقية العراقية اللبنانية، وفق بيان صحافي.

وقال الصحاف إن الوفد العراقي أنهى الثلاثاء، زيارة إلى لبنان، برئاسة السفير العراقي في بيروت حيدر البراك، بعد أن التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وتضمنت الزيارة لقاءات بين عدد من المسؤولين العراقيين واللبنانيين من وزارات الخارجية والمالية والبنوك المركزية.

كما بحثت اللقاءات كيفية استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط الذي يقدمه، في إطار سياسة تكاملية لإيجاد منطقة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.