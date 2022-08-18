قطع نقدية ومسكوكات تتسلمها مفتشية آثار وتراث نينوى

تسلمت مفتشية آثار وتراث نينوى عدداً كبيراً من القطع الأثرية.

وقال المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم إنَّ القطع الآثارية التي تم استلامها من قبل مفتشية آثار وتراث نينوى هي عبارة عن قطع نقدية (مسكوكات)، وعملات مختلفة.

وقد تم استلامها من قبل شركة كلوبال كليرنس سوليوشنز (Gcs) لإزالة الألغام والتي تعمل حالياً في سنجار مؤكداً أنَّ الشركة عثرت عليها في صندوق معدني يحتوي على مجموعة من العملات المعدنية تحت أنفاق أحد المنازل في سنجار.

ودعا شلغم جميع المواطنين والشركات والقطاع الخاص والعام إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية، ومفتشيات الآثار في بغداد والمحافظات إلى إعادة الآثار وتسليمها وإبلاغ الأجهزة المختصة بذلك للمحافظة عليها من السرقة.

تحرير: سرمد القيسي

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