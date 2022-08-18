كاسيميرو قد يلتحق برونالدو

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن البرازيلي، كاسيميرو، يدرس عرضا من مانشستر يونايتد ولا يستبعد الرحيل عن فريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الصحيفة، تلقى البرازيلي عروضا كثيرة لكن عرض يونايتد يبقى الأفضل ما دفع اللاعب إلى التفكير فيه.

والثلاثاء، أبلغ مانشستر يونايتد ريال مدريد اهتمامه بكاسيميرو، وفق ماركا.

وتقول الصحيفة إن العرض يأتي في ظل وجد شكوك حول ما إذا كان لا يزال بإمكانه تقديم أداء على أعلى مستوى وما إذا كان العرض هو العرض المناسب لكل من كاسيميرو وريال مدريد.

وتعاقد لوس بلانكوس مع الفرنسي أوريليان تشواميني، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان جاهزا بالفعل ليحل محل الدولي البرازيلي.

وفي حال التحاقه بالفريق الإنكليزي قد يجاور زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أعلن يونايتد أنه ليس للبيع ويظل جزءًا لا يتجزأ من خطط المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ.