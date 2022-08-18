لن تصدق ما تراه!!.. هكذا كان يبدو كريستيانو رونالدو

نشرت صفحة مهتمة بأخبار نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، صورة تعود إلى اللاعب الشهير في 2003.

كما أرفقت بجانبها صورة حديثة تعود إلى عام 2021، ويبدو الفرق الواضح بين الصورتين، مع تعليق أيهما تفضل؟.

ويظهر النجم اللامع في عالم كرة القدم وهو نحيل الجسم وبشعر أشقر، فيما يبدو في الصورة الحديثة وهو يستعرض عضلاته المفتولة.

يذكر أن إجمالي الثروة التي يمتلكها البرتغالي كريستيانو رونالدو تصل نحو 500 مليون دولار أميركي، وفق ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية نوفمبر الماضي.

كما يرتبط نجم ريال مدريد السابق، بعقود رعاية مع شركات كبرى، مثل “نايكي”، ولديه شركاته الخاصة مثل علامته التجارية “CR7” والتي تشمل مجموعة ملابس وفنادق فاخرة وسلسلة صالات رياضية شهيرة، وكلها أمور حافظت على تدفق الأموال.

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