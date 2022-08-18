منظمة  تتوقع اندلاع حرائق المدن حول العالم

بعد الحرائق الضخمة بالجزائر موجة حرائق كبرى ستضرب لبنان و ليبيا والسودان واليمن

تحذيرات من حرائق ضخمة وعواصف نارية تضرب مدن عربية بعد حرائق الجزائر

بيان صحفى

نعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضحايا موجة الحرائق التى اندلعت مؤخرا بشرق الجزائر واودت بحياة حوالى 26 شخص واشادت بجهود السلطات الجزائرية للسيطرة على موجة حرائق ضخمة بسبب موجة الحرّ التي تجتاح منطقة شمال أفريقيا.

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى من موجة حرائق كبرى وضخمة ستضرب دول عربية وافريقية منها تونس والمغرب ومصر وليبيا والسودان وموريتانيا واليمن بجانب حرائق بدول كالسعودية والكويت والامارات والبحرين بسبب موجات الحرارة القياسية

واكد ان الحرائق التى تضرب منطقة الشرق الاوسط لن تكون مرتبطة فقط بالدول التى توجد داخلها غابات او احراش بل قد تتسبب بحرائق داخل مدن عربية كبرى وتتحول لعواصف نارية ضخمة

وتوقعت المنظمة اندلاع حرائق بمدن حول العالم داخل اوروبا واسيا ومنطقة الشرق الاوسط وافريقيا

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