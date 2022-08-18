“من المؤكد أنها مفتعلة”.. نيران “غير طبيعية” في الجزائر “تشعل” التساؤلات

بالموازاة مع المآسي التي خلفتها النيران التي أتت على مساحات شاسعة من غابات الشرق الجزائري، يعيش السكان على وقع تضارب الأخبار حول أسباب اندلاع الحرائق التي خلفت بحسب الأرقام الرسمية نحو 37 وفاة منهم 30 في ولاية الطارف وحدها.

حرارة الصيف والرياح وإن كانت السبب الرئيسي في النيران التي أتت على عدة هكتارات، لم تكن وحدها وراء اندلاع الحرائق بحسب وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود.

الوزير قال خلال مداخلة له في نشرة الأخبار الرئيسية على القناة الحكومية “منذ شهر أغسطس، ونحن نكافح وكل المسؤولين على مختلف المستويات، لإخماد هذه الحرائق، التي -أقولها بصراحة- بعضها مفتعل”.

لكنه لم يعط تفاصيل أكثر حول من تتهمهم الدولة بالضلوع في هذه الحوادث.

بلجود قال كذلك إن 39 حريقا اندلع في 14 منطقة، يوم الأربعاء وحده، وإن الحرائق دمرت 3200 هكتار من الغابات والأشجار منذ بداية أغسطس، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

وعادة ما تشهد الجزائر مع فصل الصيف حرائق في المناطق الشمالية تخلف خسائر في الأرواح وتدمر آلاف الهكتارات من الغابات.

ففي العام الماضي قضى 90 شخصا في حرائق دمرت أكثر من 100 ألف هكتار شمالي البلاد.

وخلال حرائق 2021 أتلفت مئات الهكتارات من الأشجار في منطقة القبائل على وجه الخصوص، اتهمت على إثرها السلطات، الحركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ”ماك” و”وكلاء للمغرب” بالوقوف وراء اندلاع النيران.

وأحالت السلطات نحو 100 متهم بالضلوع وراء مقتل شاب جاء من العاصمة للمساعدة في إخماد النيران، وقالت إثر ذلك أن النيران كانت مفتعلة، أشعلها ناشطون في حركة “ماك”.

ومنطقة القبائل تقع على الجانب الشرقي للعاصمة الجزائر، لها طابع ثقافي ولغوي خاص، حيث تسكنها قبائل الأمازيغ الموزعين على ولايات مثل البويرة وتيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج.

“هذه مأساة.. أنا مصدومة”

عائلة صوّام، واحدة من عشرات العائلات المتضررة من النيران بولاية الطارف، حيث أتت الحرائق على منزلها الواقع بقرية بوحشيشية، في بلدية عين لعسل.

تقع ولاية الطارف في أقصى الشرق الجزائري، وهي متاخمة لتونس، التي عانت هي الأخرى من الحرائق خلال الأيام الأخيرة.

العم عياشي، صاحب بيت احترق بالكامل، قال لموقع الحرة إنه تضرر كثيرا جراء ما حدث لمنزله بين ليلة وضحاها، وكشف أن كل ما يملك، أكلته النيران، مناشدا المساعدة من كل من يستطيع أن ينتشله وأهله من العراء.

العم عياشي قال متحسرا: “صراحة أنا منهك لا أكاد أصدق ما أرى، كل هذا وقع بين ليل وصبحه؟” ثم تابع “صراحة لا أجد ما أقوله إلا طلب المساعدة”.

الرجل لم يتمالك نفسه، ولم يستطع حتى مواصلة الحديث معنا لتواصل زوجته، عروسي سناء، التي قالت إنها لن تستطيع العودة للمبيت في منزلها لأنها تخشى أن تعود إليه النيران مجددا.

وقالت باللهجة الجزائرية لمنطقة الشرق “هذه مأساة.. أنا مصدومة، لا أستطيع العودة لمنزلي، النيران أتت على كل شيء، أمس هربنا وتركنا وراءنا كل شيء، واليوم لم أصدق ما رأيته عندما دخلت بيتي”.

ثم تابعت بحسرة كبيرة “صدقني لم أجد حتى ما ألبسه، كل شيء أصبح رمادا”.

وقالت إنها لن تستطيع المكوث في البيت لأن النيران لا تزال تنتشر في بعض النقاط القريبة وتخشى أن تمتد مجددا نحو “ما تبقى من بيتها” وفق وصفها.

صور حصرية لموقع الحرة من إحدى قرى ولاية الطارف