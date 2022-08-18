وزير النفط يباشر مهام عمله وزيراً للمالية العراقية بالوكالة

باشر وزير النفط احسان عبد الجبار ، ‏اليوم الخميس، بالإضافة إلى مهام عمله وزيرا للمالية بالوكالة.

وكان في استقباله طيف سامي وكيل الوزارة وعدد من ‏المديرين العامين، وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزير عبد الجبار.

والتقى الوزير بالكادر المتقدم في الوزارة وبحث معهم جملة من المواضيع ‏المتعلقة بالعمل .‏

وذكر البيان أن الوزير أثنى على اهمية المضي بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي ابتدأه وزير المالية المستقيل علي علاوي وضرورة المضي به و النهوض بدور الوزارة ‏باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية، والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للدولة.

وأوضح عبد الجبار أن علي علاوي كان الشخص الثاني في الحكومة العراقية وهو محل ثقة و دعم رئيس الحكومة و احترامها للمكانة العلمية والتاريخية الذي يشغلها فضلا عن الاضافات الفكرية والاستراتيجية التي كان يمثلها من خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء و الفكر الاقتصادي العميق الذي كان يحاول تضمينه في توجهات الحكومة و قراراتها .

وكلّف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة “بشكل مؤقت”، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط