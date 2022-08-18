وزير النفط يباشر مهام عمله وزيراً للمالية العراقية بالوكالة

باشر وزير النفط احسان عبد الجبار ، اليوم الخميس، بالإضافة إلى مهام عمله وزيرا للمالية بالوكالة.
وكان في استقباله طيف سامي وكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين، وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزير عبد الجبار.
والتقى الوزير بالكادر المتقدم في الوزارة وبحث معهم جملة من المواضيع المتعلقة بالعمل .
وذكر البيان أن الوزير أثنى على اهمية المضي بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي ابتدأه وزير المالية المستقيل علي علاوي وضرورة المضي به و النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية، والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للدولة.
وأوضح عبد الجبار أن علي علاوي كان الشخص الثاني في الحكومة العراقية وهو محل ثقة و دعم رئيس الحكومة و احترامها للمكانة العلمية والتاريخية الذي يشغلها فضلا عن الاضافات الفكرية والاستراتيجية التي كان يمثلها من خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء و الفكر الاقتصادي العميق الذي كان يحاول تضمينه في توجهات الحكومة و قراراتها .
وكلّف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة “بشكل مؤقت”، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط