وظيفة “بتحديات أساسية”.. السعودية تبحث عن “مدير تنفيذي” لمشروع جديد

تبحث السعودية عن مدير تنفيذي لخطوط طيران جديدة، وسط “ارتباك” يحيط باستراتيجية المشروع، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين رفضا الكشف عن هويتيهما، أن مدراء حاليين وسابقين لدى شركات جوية أميركية وأوروبية وأخرى في الشرق الأوسط رفضوا عروضا للوظيفة.

وذكرت مصادر “بلومبيرغ” أنه تم اختيار مجلس لإدارة خطوط الطيران الجديدة وتعيين مستشارين لتسيير الأمور قدما.

ورفض صندوق الاستثمارات العامة، التابع للدولة، والمشرف على تأسيس خطوط الطيران، طلب بلومبيرغ للتعليق.

وذكر شخص آخر مطلع على خطط الصندوق للوكالة، أنه تم تحديد مرشح للمنصب، مرجحا أن يعلن عنه في الربع الرابع من العام.

وكانت السعودية أعلنت، في يونيو من العام الماضي، إنشاء خطوط طيران جوية ثانية، إلى جانب الخطوط الجوية السعودية، كجزء من خطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعام 2030، بتقليل اعتماد اقتصاد الممكلة على القطاع النفطي.

ومن المتوقع أنت تركز الخطوط في بداية مشوارها على العاصمة، الرياض، التي يطمح قادة المملكة بأن تصبح مركزا عالميا للأعمال، ومنافسة خطوط الطيران الأخرى التي انبثقت من الخليج وأصبحت رائدة في الساحة الدولية.

لكن الأشخاص الذين تحدثوا لـ “بلومبيرغ” أشاروا إلى أن بعض الأسئلة الأساسية حول خطوط الطيران الجديدة ينقصها الوضوح، وأن الرؤية المستقبلية لوضع الطيران في المملكة سيكون من أبرز التحديات أمام المدير التنفيذي، بالإضافة إلى ترجيحهم وضع أهداف يصعب تحقيقها، وذكروا أن هذا ساهم بأن تبحث السعودية عن مرشح بين المناصب الأقل في المجال التنفيذي.

ووفقا للخطط التي أعلنت سابقا، من المتوقع أن تظل الخطوط الجوية السعودية في مقرها بجدة، لتركز على أسواق الحج والعمرة، بالإضافة إلى قطاع السياحة في البحر الأحمر.

وهناك خطوط جوية أخرى تعمل في المملكة، من ضمنها “Flyadeal”، وهو القسم الأرخص من الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى منافستها “Flynas”.

ووفقا لإعلان المملكة السابق، فإن السعودية ستحفز انتقال المسافرين جوا من مدن رئيسية حول العالم بهدف تشجيع السياحة، وأن ترفع أعداد الزائرين إلى 100 مليون سنويا بحلول 2030.