أردوغان يعتزم مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مع بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه يعتزم أن يطلب منه اتخاذ إجراءات ملموسة.