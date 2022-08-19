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أردوغان يعتزم مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مع بوتين

أردوغان يعتزم مناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مع بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم مناقشة الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه يعتزم أن يطلب منه اتخاذ إجراءات ملموسة.
وأوضح أردوغان في تصريح صحفي أثناء عودته بعد لقائه أمس الخميس، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا: “أولا، يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تراقب عن كثب هذا العمل وتتحمل عبئا معينا على ما يجب القيام به … لأنه يمثل تهديدا”.

وأضاف في تعليق حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية: “لا نريد تجربة تشيرنوبيل جديدة”.

وقال إنه سيبحث هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب منه أن تساهم روسيا في هذا الصدد وتتخذ إجراءات مهمة نحو السلام العالمي.

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