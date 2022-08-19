أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



ونزلت العقود الآجلة لخام 1.25%، أو 1.2 دولار، إلى 95.38 دولارا للبرميل كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23%، أو 1.1 دولار، إلى 89.39 دولار.

وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3%.، وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضا.

وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار خمسة دولارات تقريبا عنها في نهاية تموز.