أنجلينا جولي تتهم طليقها براد بيت بالاعتداء عليها على متن طائرة خاصة

كشفت النجمة أنجلينا جولي عن تعرضها للاعتداء من زوجها السابق براد بيت على متن طائرة خاصة.

وقالت جولي في دعوى قضائية إنها تعرضت للاعتداء من قبل زوجها السابق على متن طائرة خاصة عام 2016، لفظيا وجسديا وكان أطفالها على متن هذه الطائرة.

وكان قد تم تقديم شكوى لاعتداء وقع بين زوجين في طائرة خاصة، لم يتم الكشف عن اسم المشتكي والمتهمين في الوقت الذي بدأ فيه تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي، ومع ذلك ، لم يتم الاحتفاظ بالسرية لفترة طويلة منذ أن قدمت المحامية أماندا كرامر شكوى ضد المكتب الفدرالي، مطالبة بتقرير الوكيل المسؤول عن الملف الذي لم يتابع تحقيقه وظهر أن أنجلينا جولي هي التي اتهمت براد بيت بالعنف.

وفقًا للوثائق التي نشرتها Puck، أخبرت جولي عميل مكتب التحقيقات الفدرالي أنها تعرضت “للاعتداء اللفظي والجسدي” من قبل براد بيت، وكان زوجها السابق تحت تأثير الكحول وهاجم أطفالهما أيضا.

تشير الملاحظات التي أخذها الضابط، إلى أن بيت متهم بأخذ زوجته السابقة إلى الجزء الخلفي من الطائرة الخاصة حيث يُزعم أنه أمسك بها من كتفيها قبل أن يصرخ عليها بأنها “دمرت هذه العائلة، وتؤكد الممثلة أن مشاجرة ثانية خلال نفس الرحلة تركتها مصابة في كتفها وأن براد بيت سكب عليها الجعة.

نفى الممثل تعليقات زوجته السابقة، كما تم إجراء تحقيق من قبل خدمات حماية الطفل في لوس أنجلوس، وأغلق وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي الملف، ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد براد بيت، منذ ذلك الحين طلبت أنجلينا جولي استنتاجات المكتب الفدرالي من أجل “الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لأطفالها”، بعد هذه الحادثة التي تسببت في طلاقهما.

تحرير: سرمد القيسي

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