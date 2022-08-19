اكتشف 8 فوائد مذهلة للتين الشوكي (الهندي)

اسمه الهندي نظرا لأن جذوره الأصلية تعود الى القارة الأمريكية حيث الهنود الحمر، وهو كذلك التين الشوكي الذي يتمتع بخصائص مضادّة للأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرّة )، وخصائص مضادّة للالتهابات، يساعد على حماية الخلايا العصبيّة ووقايتها من التلف. ويعتبر مصدراً غنيّاً بفيتامين ج الذي يساعد على تحفيز الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم البيضاء، كما أنَّه يدخل بمختلف العمليّات الحيوية والتمثيل الغذائي.

وهو يساعد على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري و يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص السكر من الجهاز الهضمي باعتباره مصدراً غنياّ بالألياف الغذائية ويساعد على علاج تضخم البروستات وسرطان البروستات، كما يساعد على تخفيف أعراض قرحة المعدة، ويعتبر مصدراً جيداً للألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على وقايته من الأمراض المختلفة، ويحافظ على صحة القلب، لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تقليل مستوى الكولسترول الضارّ أو المنخفض الكثافة في الدم، والبوتاسيوم الذي يساعد على انخفاض ضغط الدم، والبيتالين (بالإنجليزية: الذي يساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية. ويساعد على فقدان الوزن؛ وذلك لاحتوائه على القليل من السعرات الحراريّة والدهون المشبعة.

ويُستخدم في علاج العديد من الأمراض والحالات الطبيّة، ومنها: زرق العين، والجروح والإعياء والتعب ومشاكل الكبد والرّبو.

وفيما يلي 8 فوائد مؤكدة للتين الشوكي

1) تعزيز مناعة الجسم

توفر ثمرة واحدة فقط من التين الشوكي حوالي ربع الاحتياج اليومي لفيتامين ج الذي يلعب دوراً حاسماً في تعزيز مناعة الجسم وانتاج خلايا الدم البيضاء. وله خصائص مضادة للأكسدة في الجسم. كما أن فيتامين ج له دور هام في عمليات التمثيل الحيوي والانزيمي.

2) تقوية الأسنان والعظام

من أبرز فوائد التين الشوكي، قدرته على الحفاظ على صحة العظام والاسنان. فيقوم التين الشوكي بتوفير الكالسيوم للجسم وهو المعدن الرئيس في تركيب العظام والاسنان، مما يساعد في وقاية العظام من الهشاشة والاسنان من التساقط.

3) تحسين عملية الهضم

يحتوي التين الشوكي على نسبة جيدة من الالياف شأنه شأن الفواكه والخضروات. وتقوم الالياف بدور هام في تنظيم عملية الهضم، مما يساعد في سرعة التخلص من الفضلات بالمعدة والوقاية من الامساك وسرطان القولون. ويفضل عدم تناول التين الشوكي قبل الافطار. وعند تناوله، يجب تناول كمية جيدة من الماء.

4 ) الوقاية من أمراض القلب والشرايين

التين الشوكي له فوائد رائعة في تحسين صحة القلب، حيث يحتوي على الألياف التي تقلل الكولسترول في الدم. كما أن البوتاسيوم له دور فعال في خفض الضغط المرتفع. وعثر العلماء على صبغات تسمى البيتالين لها دور هام في تقوية بطانة الأوعية الدموية. كما يؤدي فيتامين ج دورا كبيرا في الحفاظ على القلب نتيجة عمله كمضاد للأكسدة.

5 ) الوقاية من السرطان

التين الشوكي مصدر قوي لمضادات الأكسدة، حيث تحارب الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتغيير شفرة الحمض النووي. حيث تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من هذه التغيرات التي يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان. ويحتوي التين الشوكي على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات والبيتالين.

6 ) الوقاية من الشيخوخة :

بفضل محتوى التين الشوكي من مضادات الأكسدة، فإنه يمكن أن يقلل من امراض الشيخوخة مثل تجاعيد البشرة وتحسين الرؤية والوقاية من العمى. كما تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من الزهايمر والخرف. حيث وجد ان مضادات الأكسدة بإمكانها محاربة الشقوق الحرة التي يمكن أن تسبب امراض الشيخوخة.

7 ) أنقاص الوزن

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الألياف التي تعطي الشبع فترة طويلة من الوقت. كما أنه منخفض السعرات الحرارية. ويمكن أن يساعد هذا في انقاص الوزن وبرامج الرجيم الغذائي.

8 ) خفض السكري في الدم

وجد أن التين الشوكي له خصائص في خفض سكر الدم، وهي من بين فوائد التين الشوكي. ولذلك هو غذاء مفيد لمرضى السكري عند تناوله بالكميات المعتدلة، ولكن يجب الاحتراس من نزول السكر بصورة كبيرة في الجسم.

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