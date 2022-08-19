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الأمير محمد بن سلمان وزعيم تيار الحكمة العراقي يستعرضان العلاقات

ولي العهد السعودي وزعيم تيار الحكمة في العراق

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الخميس، زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما حضر الاستقبال، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم.

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