الدفاع الروسية تحذر من انتشار إشعاع نووي إلى الدول الاسكندنافية

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الإشعاع النووي يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية إذا ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

أعلن عن ذلك رئيس قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في إحاطة له اليوم الخميس، 18 أغسطس، حيث قال إن المواد المشعة يمكن أن تغطي دول البلطيق والدول الاسكندنافية إذا ما انطلق ربع مكونات مفاعل واحد فقط من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وقدم كيريلوف خريطة بالتوزيع المتوقع للمواد المشعة في حال إطلاقها من منطقة محطة الطاقة النووية، التي يعكف الجانب الأوكراني على قصفها بانتظام الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، قد صرح صباح اليوم بأن تدريبات تجري على قدم وساق للواء الدفاع الإقليمي رقم 108، ولواء المدفعية رقم 44، والوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة زابوروجيه التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، حيث تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لشن ضربات بالمدفعية على أراضي محطة زابوروجيه من مواقع إطلاق النار الموجودة في مدينة نيكوبول، لإلقاء اللوم في ذلك على عاتق القوات الروسية. حيث تتزامن هذه الضربات المتوقعة مع زيارة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا.

تحرير: سرمد القيسي

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