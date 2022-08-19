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الدفاع المدني يعلن «السيطرة الكاملة» على الحرائق في الجزائر

مزارع جزائري يفحص حيواناته المتفحمة في مزرعته على مشارف مدينة الطرف الجزائرية (أ.ف.ب)

أخمدت كل الحرائق التي اجتاحت الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجرائر، مودية بحياة 38 شخصاً على الأقل، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية: «تمت السيطرة بالكامل على كل الحرائق».
وأعلن وزير الداخلية الجزائري، في وقت سابق، وفاة 26 شخصاً من جراء الحرائق التي اندلعت في ولاية الطارف، شرق البلاد. ومنذ بداية الصيف، اندلع كثير من الحرائق في الجزائر. وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4.1 مليون هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.
وكان صيف عام 2021 الأكثر تسجيلاً لعدد القتلى. وقد لقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد، وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

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