الديمقراطي الكوردستاني يدعو إلى توحيد الجهود لترسيخ الديمقراطية والاستقرار في كوردستان والعراق والمنطقة

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، رسالة شكر لكل من هنّأ الحزب بالذكرى الـ 76 لتأسيسه، داعياً الجميع إلى توحيد الجهود وتعزيز قوة وحدة صفوف وكلمة القوى والأطراف السياسية، وزيادة ترسيخ الديمقراطية والتعايش وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في كوردستان والعراق والمنطقة.

وقال المكتب السياسي في رسالة شكر: «باسم المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعرب عن شكرنا وامتناننا للرؤساء والأمناء العامين والمكاتب السياسية والقيادية للأحزاب الكوردستانية والعراقية والشخصيات والسياسيين والأحزاب المناضلة في أجزاء كوردستان الأربعة، كما نشكر ممثلي الدول في إقليم كوردستان والعراق ومؤسسات الدولة والمنظمات ونشطاء المجتمع المدني والمراكز العلمية والإعلامية والشخصيات الدينية والاجتماعية والأكاديمية وممثلي المكونات وشعب كوردستان الأبيَّ وكل الأشخاص والجهات التي شاركت في إحياء ذكرى 16 آب المباركة، الذكرى الـ76 لتأسيس حزبنا من خلال توجيه البرقيات والتهاني».

وأضاف «رسائلكم إلى فخامة الرئيس مسعود بارزاني والمكتب السياسي ومؤسسات حزبنا الأخرى في هذه الذكرى المجيدة ، التي حملت روح الأخوة والنضال المشترك، محل امتنان وتقدير كبيرين بالنسبة لنا».

وتابع «نأمل من الجميع ، أن نوحد جهودنا من خلال وحدة الخطاب والإرادة السياسية المشتركة، من أجل تعزيز قوة وحدة صف وكلمة القوى والأطراف السياسية، بغية تحقيق أهدافنا المشروعة وزيادة ترسيخ الديمقراطية والتعايش وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في كوردستان والعراق والمنطقة».

وختم قائلاً: «وفي الوقت ذاته، نود أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى البيشمركة الأبطال وأسر الشهداء والكوادر والصحفيين والأعضاء والجماهير المخلصة لحزبنا وكافة مؤسسات الحزب، الذين أحيوا ذكرى تأسيس الحزب بمسؤولية ورفعة، من خلال الأنشطة المتنوعة وخاصة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

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