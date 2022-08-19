العراق.. مناصرو الصدر يواصلون اعتصامهم ويُصلّون الجمعة داخل المنطقة الخضراء

وكان الصدر أكّد رفضه لمخرجات الحوار وفق بيان صدر عن مقرّب منه الخميس اعتبر فيه أن “جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، متعهداً بمواصلة “الثورة”.