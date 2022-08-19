بعد استدراجه ..اعتقال قيادي داعشي بكمين شرقي صلاح الدين

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش بعد استدراجه بكمين أمني محكم في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر، إن قوة من استخبارات الطوز و مغاوير الرد السريع تمكنت من اعتقال قيادي بداعش بعد استدراجه بكمين في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وأضاف ان المعتقل متهم بجرائم قتل وتهجير واغتيالات كثيرة خلال السنوات الماضية وفر الى كركوك بعناوين مزورة بين الاسر النازحة، مشيرا الى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية لاجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرت المئات من قيادات وعناصر داعش خلال الأعوام التي تلت انتهاء الحرب مع داعش الى المحافظات الشمالية والوسطى تحت عناوين مزورة هربا من الملاحقة الأمنية.

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