بعد المالية وانتقادات التكليف.. نائب يكشف عن “منصب سادس” لوزير النفط! (وثائق)

وقال سند في منشور على فيسبوك ، إنه “بتاريخ 28/2/2022، صوت مجلس النواب بإجماع جميع الحاضرين على الغاء تكليف وزير النفط من مهام شركة النفط الوطنية من خلال جمع تواقيع تبنيناها انا والنائب هيبت الحلبوسي واخرين”.

وتابع، “بنفس التاريخ قامت الكتلة الصدرية بتبني موضوع استجواب وزير النفط لغرض اقالته من منصبه (وزارة النفط) عن طريق المستجوب النائب السابق حيدر المنصوري، وهذا يعني عدم رغبة الكتلة الصدرية وجميع الاحزاب العراقية ببقائه في اي منصب (وزارة وشركة وطنية) “.

وبين سند، أن “رئيس الوزراء بدل هذا، قام بإهدائه وزارة سيادية (اهم وزارة عراقية وقاصة البلد وزارة المالية)”، مستغربا، “عدم تكليف وزير التخطيط على سبيل المثال كون وزارته أقرب لعمل وزارة المالية“.

وختم، “سؤالي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته، لماذا عاندت رغبة التيار الصدري بإعفاء الوزير من كل المناصب؟ وبدل ذلك قمت بتنصيبه بخمس مناصب سيادية اقوى من منصبك انت! وهنالك منصب سادس قادم” .