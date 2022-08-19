ديالى تباشر بإنشاء أطول جسر بالعراق يربطها بإقليم كوردستان

أعلنت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، المباشرة بإنشاء أطول جسر في العراق على بحيرة حمرين، شمال شرقي المحافظة، يربطها بإقليم كوردستان والحدود الإيرانية.

وقال مدير طرق وجسور ديالى هاني غازي إن “شركة مختصة باشرت بمشروع جسر بحيرة حمرين كبديل للطريق المعرض للغرق والضرر بسبب ارتفاع مناسيب البحيرة المحتمل خلال مواسم الأمطار”.

وبيّن غازي أن “طول الجسر يبلغ أكثر من (3 كم)، وبتكلفة انجاز تبلغ (62) مليار دينار وبمدة انجاز تبلغ (1100) يوم، وسيربط مناطق حوض حمرين بطريق كلار المؤدي الى إقليم كوردستان من جهة، وإلى منفذ المنذرية الحدودي من جهة أخرى”.

وأكد غازي أن “المشروع بإشراف مديرية الطرق والجسور وبمراحل انجاز منتظمة”، معتبراً أن الجسر “مشروع استراتيجي كبير في ديالى وأطول جسر في العراق”.

ويعد طريق بحيرة حمرين ممراً برياً مهماً بين بعقوبة وخانقين، مروراً بقضاء المقدادية وصولاً الى اقليم كوردستان، وهو الأقرب إلى مدن وقرى حوض حمرين التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة.

وتسببت الفيضانات والسيول التي تدفقت الى بحيرة حمرين عام 2019 بتضرر الطريق وتكسره وخروجه عن الخدمة.

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