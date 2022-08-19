Posted on by

شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم بجريمة قتل موظف بالصحة

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت عن إلقاء القبض على متهم نفذ جريمة قتل بحق مواطن يعمل موظف في دائرة صحة المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء إنه “بعد حصول حادث قتل في منطقة الروضتين وجه قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ومدير قسم مدينة الإمام الحسين(ع) وثلة من الضباط والمنتسبين لجمع المعلومات الكافية والوصول الى الجناة”.

واضاف البيان “باشر فريق العمل بسرعة ومهنية عالية وخلال فترة قياسية لا تتجاوز نصف ساعة تم القبض على الجاني وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بهذه الجريمة بسبب خلافات مالية فيما بينهم وتمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”، مؤكدا أن “الحادث هو حادث جنائي وليس حادث اغتيال كما تم تهويل الخبر من قبل بعض الصفحات المغرضة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close