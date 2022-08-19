شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم بجريمة قتل موظف بالصحة

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت عن إلقاء القبض على متهم نفذ جريمة قتل بحق مواطن يعمل موظف في دائرة صحة المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء إنه “بعد حصول حادث قتل في منطقة الروضتين وجه قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ومدير قسم مدينة الإمام الحسين(ع) وثلة من الضباط والمنتسبين لجمع المعلومات الكافية والوصول الى الجناة”.

واضاف البيان “باشر فريق العمل بسرعة ومهنية عالية وخلال فترة قياسية لا تتجاوز نصف ساعة تم القبض على الجاني وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بهذه الجريمة بسبب خلافات مالية فيما بينهم وتمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”، مؤكدا أن “الحادث هو حادث جنائي وليس حادث اغتيال كما تم تهويل الخبر من قبل بعض الصفحات المغرضة”.

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