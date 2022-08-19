صورة ’صادمة’ لأمعاء تالفة لشاب عشريني ابتلع لعبة مطاطية في النجف

نجحت الكوادر الطبية العاملة في الطوارئ الجراحية في مدينة الصدر الطبية في النجف، اليوم الجمعة، بانقاذ حياة مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 28 عاما يعاني من اعراض انسداد الامعاء.

وقال اختصاص الجراحة العامة الدكتور محمد رزاق الليباوي في بيان صادر عن إدارة مدينة الصدر الطبية في النجف انه “بعد اجراء الفحوصات تبين ان المريض يعاني من حالة بطن حادة مما توقع احتمالية وجود انفجار في الأمعاء”.

وأضاف أنه “بعد إجراء عملية فتح بطن استكشافية لتشخيص الحالة تبين وجود ثقب كبير في الامعاء الدقيقة مع وجود التصاقات وتلوث تجويف البريتون”.

وتابع أنه “تم استئصال جزء من الامعاء مع اعادة ربطها وتنظيف تجويف البطن واتضح وجود لعبة مطاطية قد ابتلعها المريض أدت إلى حدوث ثقب كبير في الأمعاء”.

وأكد الليباوي أن “العملية قد تمت بنجاح وان المريض الان بصحة جيدة”.

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