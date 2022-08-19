عائلة القذافي تدين الاعتداء على مواطنة ليبية بسبب رفعها العلم الأخضر في طرابلس

عبرت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي طال المواطنة الليبية آية شغم، بسبب رفعها للعلم الليبي السابق في قلب العاصمة طرابلس.

وقال بيان للدكتورة عائشة القذافي نشرته الصفحة الإعلامية الناطقة باسم عائلتها، إن الليبيين تابعوا “بصمت مخزيٍ واقعة الاعتداء السافر الجبان الذي استهدف المواطنة الليبية آية شغم والتي خرجت عن صمت اهل القبور، فخرجت متوشحة بالراية الخضراء لتعلن للقلوب المرتجفة والايادي المرتعشة، ومن قلب العاصمة طرابلس، ان الحياة بدون رايات خضراء لا قيمة لها.”

وأضاف البيان أنه “من المؤلم أن تتعرض هذه السيدة للضرب والشتم والركل بشكل فض من قبل مليشيات تجردت من الأخلاق ومن أبسط القيم الإنسانية و الاسلامية والعربية وموروث مجتمعنا الليبي… ومن المؤسف ان يطبق هذا الصمت المخيب للآمال أمام هذه الأفعال المشينة التي جعلت من المرأة الليبية عرضة الإهانة وموضع للإذلال الذي اصبح سلوكاً يومياً”.

وأشارت عائلة الزعيم الليبي الراحل إلى أن “هذه الجرائم تُرتكب أمام مرأى ومسمع وجهاء القبائل ومجالسها، وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني وما يعرف بالمنظمات الحقوقية ودون معقب”.

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