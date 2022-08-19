– غوثيات – (7)

“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان”

اللاجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث: اوضاع صحية

عن تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار الى مكتب رئاسة لبنان!

يتساءل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن “سر” المبلغ الذي اعلنت الاونروا تحويله من مكتب الرئاسة العامة الى المكتب الاقليمي في لبنان وقيمته (7.5) مليون دولار امريكي، بهدف “دعم قطاع الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئي فلسطين حتى نهاية عام 2022، مع استثناء اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية..”. (28 تموز 2022).

وقد وردتنا في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان” عدة اتصالات ومراجعات من لاجئين فلسطينيين ومن باحثين ومتابعين يسألون عن مصدر هذا المبلغ. ولم يكن لدينا في الدائرة اجابة مكتملة، لأن البيان الرسمي للاونروا لم يوضح ذلك، مما جعلنا نطرح مع غيرنا اكثر من سؤال مشروع حول هذا المبلغ ومصدره:

– هل تم تحويل المبلغ، كما يجري تداوله، من موازنة لبنان في وقت سابق الى مكتب الرئاسة تحت شعار عصر النفقات وترشيدها ، ثم جرى استعادته الآن نتيجة ضغط الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، مع عجز الاونروا عن الاستجابة لمطلب اللاجئين بخطة طوارئ اغاثية ساملة ومستدامة؟

– بيان وكالة الغوث لم يتحدث عن هذا الامر، بل اوحى وكأن المبلغ هو بالاساس من موازنة مكتب الرئاسة وجرى توفيره في وقت سابق ثم تم تحويله الى لبنان (المكتب الاقليمي)..

في معظم الحالات جيد ان تم تحويل هذا المبلغ لمن هم بحاجة اليه. وعلينا ان نتذكر ان المفوض العام طلب من مدراء الاقاليم في العامين الماضيين عصر الموازنة والنفقات بنسبة 10 بالمائة، بحيث تغيرت الموازنة من 1.4 الى 1.2 مليار دولار، وربما، نقول ربما ان يكون مبلغ (7.5) مليون دولار قد جاء ضمن هذا الاطار (التوفير)..

المطلوب من وكالة الغوث ليس توضيحا حول هذا “اللبس او سوء الفهم” ، بل التفتيش اكثر في ادراج البرامج الخاصة بالاقاليم وفي الموازنات الاستثنائية وغيرها وفي مكتب الرئاسة ايضا.. ربما يجد مسؤولو الوكالة اموالا اخرى هنا وهناك تم تحويلها من برامج وقطاعات اخرى وتريد استرجاعها لأن كافة القطاعات الخدماتية في لبنان وفي مناطق اخرى تحتاج هذه الاموال!

“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان”

– 19 آب 2022 –

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