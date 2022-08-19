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قطع جزئي لخدمات الإنترنت في إقليم كوردستان لمدة أسبوع

من المقرر أن تقوم وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد السبت ولمدة أسبوع كامل بقطع خدمات الإنترنت بشكل جزئي في مناطق ومدن إقليم كافة مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022 وذلك لتفادي ظاهرة الغش.

وسيتم إيقاف خدمات شبكة الإنترنت اعتبارا من يوم غد في عموم الإقليم، ولمدة سبعة أيام من الساعة 7.30 لغاية 10.30 بسبب سير إمتحانات الدور الثاني للصف 12 (السادس الإعدادي)، ويستمر القطع لغاية 27 من الشهر الجاري.

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