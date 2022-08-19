مشادة بين نوري المالكي ومصطفى الكاظمي في اجتماع القيادات السياسية العليا في بغداد

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حضر‭ ‬اجتماع‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬العليا‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مؤخرا‭ ‬كشف‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬عن‭ ‬مشادة‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬كادت‭ ‬تنسف‭ ‬الاجتماع‭.‬

وبين‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الكاظمي‭ ‬عبر‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬اسفه‭ ‬لعدم‭ ‬حضور‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬ومقاطعته‭ ‬للحوار‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬اليها‭ ‬الكاظمي‭ ‬فرد‭ ‬عليه‭ ‬المالكي‭ ‬بالقول‭: ‬الصدر‭ ‬لم‭ ‬يقاطع‭ ‬الاجتماع‭ ‬لانك‭ ‬تمثله‭ ‬وتتبنى‭ ‬وجهات‭ ‬نظره‭ ‬وتدافع‭ ‬عنه‭.‬

وبدا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬ورئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬ورئيس‭ ‬حركة‭ ‬عصائب‭ ‬اهل‭ ‬الحق‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭ ‬بدوا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الانزعاج‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بسبب‭ ‬مقاطعة‭ ‬الصدر،‭ ‬وعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬اية‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬حوارات‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭ ‬الطرف‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬المعادلة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬اعلى‭ ‬درجات‭ ‬التعقيد‭ ‬والشد‭.‬

وتتهم‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬يقودها‭ ‬الصدريون‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬علاوي‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬مسؤولين‭ ‬وسياسيين‭ ‬كبار‭ ‬وموظفين‭ ‬متنفذين‭ ‬لسرقة‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الخزينة‭ ‬المركزية‭.‬

وقال‭ ‬علاوي‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬استقالته‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يعبث‭ ‬بالمال‭ ‬العراقي‭ ‬وان‭ ‬المليارات‭ ‬تهدر‭ ‬وتسرق‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تستطيع‭ ‬الدولة‭ ‬ردع‭ ‬السراق‭ ‬او‭ ‬إيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬المال‭ ‬العام‭. ‬

وعرف‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬المستقيل‭ ‬مشروعه‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬ترشق‭ ‬الانفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ (‬الورقة‭ ‬البيضاء‭) ‬لكنه‭ ‬اصطدم‭ ‬بقوى‭ ‬سياسية‭ ‬تتحكم‭ ‬بأموال‭ ‬الدولة‭ ‬بقوة‭ ‬النفوذ‭ ‬والسلاح‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رادع‭ ‬ولا‭ ‬رقيب،‭ ‬وتتحكم‭ ‬الأحزاب‭ ‬النافذة‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬بمفاصل‭ ‬اقتصادية‭ ‬تدر‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المفاصل‭.‬

وحاول‭ ‬الكاظمي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ولايته‭ ‬الحكومية‭ ‬بسط‭ ‬نفوذ‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬الأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تقاسمت‭ ‬تلك‭ ‬المنافذ‭ ‬حتى‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إيراداتها‭ ‬التي‭ ‬لو‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬خزائن‭ ‬الدولة‭ ‬لشكلت‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬وارادات‭ ‬العراق‭ ‬السنوية‭.‬