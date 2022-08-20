أندرويد يطلق جهازاً جديداً ينافس هواتف سامسونغ وهواوي

استعرضت مواقع الإنترنت مواصفات هاتف iQOO 9SE الذي صمم ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي الجديدة المتوسطة الفئة.

وذكر موقع “ixbit” الهاتف ينافس سامسونغ و هواوي حيث حصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/76.4/8.4) ملم، ومحم من الرطوبة والغبار.”

وأضاف أيضا أن “شاشته فجاءت Super AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.”

وتابع “يضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذاكرتي وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذاكرتين داخليتين 128 و256 غيغابايت.”

ولفت إلى أن”الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدس بدقة (48+13+2) ميغابيكسل. والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.”

وأوضح أن “جهّز الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات. ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.”.

كما أعلنت في وقت سابق Xiaomi عن استعدادها للإعلان عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف 5G التي ستطرح العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحهاز الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف الفئة 12 التي طرحتها Xiaomi سابقا وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار. وشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل. ترددها 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G. ومعالجرسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول شوائي 6 غيغابايت، وأيضا ذواكر داخلية 6 و8 غيغابايت.

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