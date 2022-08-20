ائتلاف القانون يدين محاولة اغتيال برلمانية عن واسط

أدانت كتلة ائتلاف دولة القانون، الجمعة (19 آب 2022)، محاولة اغتيال النائب عن محافظة واسط، وفاء الشمري، دون الاشارة الى جهة محددة.

كتلة ائتلاف دولة القانون، اعتبرت، في بيان ، ان “ذلك تكميماً للافواه، وضغطاً على ممثلي الشعب”.

وأبدت كتلة ائتلاف دولة القانون في بيانها، استغرابها من “عدم تصرف الاجهزة الامنية حول ذلك”، عادي ما يجري “محاولات فرض الارادة، ولي الاذرع، والانقلاب على الشرعية والدستور”.

وكانت مديرية شرطة محافظة واسط، قد نفت اليوم الجمعة، وجود محاولة اغتيال للنائب عن محافظة واسط وفاء الشمري، ليلة امس الماضية، داعية الى الإبتعاد عن الشائعات.

وأكد قسم الاعلام في المديرية في بيان له، أنه “لا صحة للانباء التي روجت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود محاولة اغتيال النائب وفاء الشمري عضو مجلس النواب العراقي”، مبيناً ان “هذه مجرد شائعات غايتها ارباك الوضع الأمني، وندعو المواطنين للأبتعاد عن هكذا اخبار كاذبة وعدم نشرها والترويج لها”.

وتابع قسم الاعلام في المديرية في بيان أن “مديرية شرطة المحافظة تفرض سيطرتها وتطمئن المواطنين ان القوات الامنية تعمل ليلاً ونهاراً لحفظ الامن والاستقرار وحمايتهم من الخارجين عن القانون”.

واضاف البيان: “نود ان نبين تفاصيل اكثر عن هذا الحادث، وجود ثلاثة اشخاص مجهولي الهوية يقودون عجلة نوع سوناتا، قاموا بمضايقة عجلة النائب التي تستقلها على الطريق العام (كوت – بغداد)، عندما كانوا قادمين من محافظة بغداد، حيث قام الاشخاص الثلاثة بالمضايقة والملاحقة من تقاطع الصويرة الى محطة وقود الحفرية، ولم تتعرض النائب والعجلة الى أي حادث يذكر”.

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