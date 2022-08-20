Posted on by

استعداداً لكأس العرب.. ناشئة العراق تفوز على شباب الجيش ودياً

فاز منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، على شباب نادي الجيش ودياً بهدفين مقابل هدف في المباراةِ التي أقيمت اليوم في آخر مبارياته التجريبيّة قبل المغادرة إلى الجزائر والدخول في بطولة كأس العرب دون 17 عاماً.

وكان مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم أعلن اليوم عن القائمةَ النهائيّة للمنتخبِ المُشارك في بطولةِ كأس العرب دون 17 عاماً والتي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وضمت القائمةُ 23 لاعباً، بينهم ثلاثة حراس مرمى هم، وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف، واللاعبون هم كامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير واحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبدالرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.

يشارُ إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close