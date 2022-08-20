اغتيال كادر سابق في PKK وسط دهوك

تعرض شخص، مساء اليوم الجمعة، للاغتيال من قبل مجهولين، في مركز مدينة دهوك، فيما تمكنت (باسنيوز) من الحصول على معلومات وتفاصيل عن هويته.

مصدر خاص أفاد لـ (باسنيوز)، أن «المقتول يدعى (محمد علاء الدين نورالدين)، يبلغ من العمر حوالي 35 عاماً، من أهالي شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، ويقيم في محافظة السليمانية، وقد قتل اليوم بثلاث رصاصات بمركز مدينة دهوك، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة».

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فإن المقتول ترجل من سيارة أجرة بأحد أحياء دهوك ودخل إلى محل لشراء بعض الحاجيات، وعند خروجه تم استهدافه من قبل شخص مجهول بثلاث رصاصات حيث توفي فوراً، وتم نقل جثمانه إلى الطب العدلي، وفتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث.

كما تؤكد المعلومات المتوفرة، أن المقتول كان قد ترك صفوف حزب العمال الكوردستاني PKK منذ 6 أشهر واستقر في السليمانية، لكن بعد تعرضه لعدة تهديدات هناك جاء إلى دهوك وكان يسعى للاستقرار فيها.

وذكر محمد علاء الدين حين تقدم بطلب الإقامة في دهوك، أنه تم تجنيده من قبل PKK عندما كان صغير السن وتم أخذه إلى الجبال، وعندما ترك صفوف الحزب جاء إلى إقليم كوردستان.

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